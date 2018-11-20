الإنجليز يكشفون “سرّ” محرز!

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز صناعة الحدث على جميع الجبهات، بعدما برز مُجددا بثنائية رائعة رفقة المنتخب الوطني في الطوغو.

وإعتبر الإعلام البريطاني، بأن “سرّ” عودة اليساري للتألق، يكمن في ضربة الجزاء التي ضيعها منذ أسابيع أمام “ليفربول” في “البريميرليغ”.

وتُظهر الأرقام، بأن الجناح، ورغم ماحدث له أمام “الريدز”، إلا أنه عاد بقوة، بفضل الثقة التي منحها إياه “بيب غوارديولا”.

وتمكن إبن “سارسال” خلال سبع مُباريات على التوالي من صناعة الفارق، حيث أنه كان وراء تسع أهداف في آخر مُبارياته.

وزار نجم “ليستر سيتي” السابق السابق الشباك في خمس مُناسبات كاملة، كما أنه قدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه.