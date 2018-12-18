الإنجليز ينتظرون الإستقبال الذي سيحظى به “محرز” !

يصنع الجزائري “رياض محرز” الحدث في إنجلترا حيث أصبح حديث العام والخاص كون مباراة اليوم الثلاثاء ستجمع بين “مانشستر سيتي” و”ليستر سيتي” في “الكينغ باور ستاديوم”.

وستكون المباراة هي الأولى من نوعها للنجم الجزائري، أين سيعود للملعب الذي صنع له إسما في الدوري الإنجليزي والذي صال وجال فيه.

وتصدر “محرز” عنوانين مختلف المواقع الرياضية الإنجليزية والصحف البريطانية، والجميع ينتظر الإستقبال الذي سيخصص للنجم الجزائري.

وحتى في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، لا حديث إلا عن عودة نجم “الفوكسيس” إلى ملعب “الكينغ باور ستاديوم” مجددا.

يذكر أن صفقة انتقال “رياض” إلى “مان سيتي” تعتبر أغلى صفقة بيع في تاريخ “ليستر سيتي” ويعتبر أفضل لاعب أجنبي في تاريخ النادي الإنجليزي.