الإنجليز ينتقدون “سترلينغ” ويطالبونه بتمريرة الكرة !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن “رحيم سترلينغ” لاعب المنتخب الإنجليزي لا يقدم مستوى كبير في الفترة الأخيرة ومطالب بالجلوس في دكة البدلاء، حيث أن المدرب “ساوثغيت” مطالب بالاعتماد على “سانشو”، “راشفورد” وحتى “غريليتش” كأساسيين.

وأكدت ذات المصادر، أن “سترلينغ” يبالغ في الاحتفاظ بالكرة وعليه اللعب مع زملائه وتمرير الكرة لهم في حالة كان في وضعية صعبة، كما طالب الجميع من المدرب “ساوثغيت” أن يقدم له النصائح اللازمة، لأنه يكرر نفس الفعل أكثر من مرة.

في نفس السياق، فإن الضغط أيضا على المهاجم “هاري كين“، الذي فشل في التسجيل في مباراتين مع منتخب الأسود الثلاثة وخيب آمال المشجعين الإنجليز.