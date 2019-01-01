“الإنجليز” ينتقدون “محرز” قبل موقعة “الريدز” !

انتقد موقع “مانشستر إيفنينغ” أداء الجزائري “رياض محرز” في أول 6 أشهر قضاها مع “مانشستر سيتي” بعد انتقاله للفريق في الصائفة الماضية.

وفي تقرير تم نشره عبر ذات الموقع، فإن “محرز” هو اللاعب الأكثر استعمالا من طرف غوارديولا هذا الموسم، غير أنه لم يقدم الشيء الكثير لحد الآن.

وعاد التقرير للحديث عن ركلة الجزاء الضائعة ضد “ليفربول” قبل مواجهة ذات الفريق يوم الخميس المقبل في قمة الجولة الـ21 من “البريميرليغ”.

كما أن أدائه ضد “ساوثامبتون” في المباراة الأخيرة زاد الطين بلة خاصة بتضييعه لفرصتين حقيقيتين في المباراة.