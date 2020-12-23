الإنجليز ينصفون “محرز” ويصدمون “غوارديولا”

تألق النجم الجزائري “رياض محرز” في مباراة ربع النهائي أمام “أرسنال” في منافسة “كأس الرابطة” الإنجليزية.

تم اختيار “محرز” كأفضل لاعب في المباراة من طرف قناة “سكاي سبورتس” التي أشادت كثيرا بأدائه.

وبلغة الأرقام في المباراة، فإن رياض هو أكثر من سدد على المرمى وأكثر من حاول التسجيل كما سجل الهدف الثاني في المباراة.

اختيار “محرز” كأفضل لاعب في المباراة يؤكد قيمة اللاعب الجزائري وعلى “غوارديولا” مراجعة حساباته مع “رياض”.