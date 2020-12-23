الإنجليز ينصفون “محرز” ويصدمون “غوارديولا”

الرياضة
  • -
  • 0
الإنجليز ينصفون “محرز” ويصدمون “غوارديولا”
بقلم أمير بهلول

تألق النجم الجزائري “رياض محرز” في مباراة ربع النهائي أمام “أرسنال” في منافسة “كأس الرابطة” الإنجليزية.

تم اختيار “محرز” كأفضل لاعب في المباراة من طرف قناة “سكاي سبورتس” التي أشادت كثيرا بأدائه.

وبلغة الأرقام في المباراة، فإن رياض هو أكثر من سدد على المرمى وأكثر من حاول التسجيل كما سجل الهدف الثاني في المباراة.

اختيار “محرز” كأفضل لاعب في المباراة يؤكد قيمة اللاعب الجزائري وعلى “غوارديولا” مراجعة حساباته مع “رياض”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=938364

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com