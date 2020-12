الإنجليز ينصفون “محرز” ويصدمون “غوارديولا”

تم اختيار “محرز” كأفضل لاعب في المباراة من طرف قناة “سكاي سبورتس” التي أشادت كثيرا بأدائه.

وبلغة الأرقام في المباراة، فإن رياض هو أكثر من سدد على المرمى وأكثر من حاول التسجيل كما سجل الهدف الثاني في المباراة.

اختيار “محرز” كأفضل لاعب في المباراة يؤكد قيمة اللاعب الجزائري وعلى “غوارديولا” مراجعة حساباته مع “رياض”.

⭐️ @Carabao_Cup Man of the Match, Riyad Mahrez

1 goal (5th for @ManCity this season)

1st away goal since scoring brace in 6-1 PL win at Aston Villa, January 12th

4 shots (most in match)

2 attempts on target pic.twitter.com/ACbMUq2C0J

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 22, 2020