“الإنجليز” يوقفون “الماكينة الألمانية” ويبلغون ربع نهائي اليورو

أوقف المُنتخب الإنجليزي أمسية اليوم الثلاثاء “الماكينة الألمانية” ليبلغ الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

المواجهة التي جرت بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن” انتهت بتفوق المُنتخب المحلي بهدفين دون رد أمام المُنتخب الألماني في مواجهة الدور ثمن النهائي، ثنائية “الإنجليز” سجلها رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال75 وهاري كين في الدقيقة ال86.

وسينتظر المُنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي المُتأهل من مواجهة المنتخبين السويدي والأوكراني المُقررة سهرة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة ال20:00.