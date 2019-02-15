“الإنجليز” يُحذّرون “محرز”!

طالبت وسائل الإعلام البريطانية، الدولي الجزائري، رياض محرز، بالحذر، والإستفاقة سريعا، لكي لا يُصنف كصفقة “فاشلة” داخل صفوف “مانشستر سيتي”.

وقُورن الجناح الطائر بأسماء مُميزة مرت على “السكاي بلوز” ولكنها فشلت في فرض منطقها، على شاكلة “يوفيتيش”، “خيسوس نافاس” وغيرهما.

وأشارت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن اليساري عليه أن يعود للواجهة، رغم أن مهمة إسترجاعه لثقة “بيب غوارديولا”، تبقى مُعقدة.

يُذكر بأن إبن “سارسال”، سيعود للظهور كأساسي، خلال لقاء الكأس أمام “نيوبورت كاونتي” في مُنافسة كأس الإتحاد الإنجليزي، غدا السبت.