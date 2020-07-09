الإنجليز يُسلّطون الضوء على مستقبل “بن رحمة” !

سلّطت مختلف الصحف الرياضية الضوء على صفقة انتقال “سعيد بن رحمة” إلى “تشيلسي” التي قد تحدث في الأسابيع المقبلة.

فبعد تصريحات صديق “بن رحمة”، الذي قام بتهئنته على انضمامه إلى “تشيلسي”، سارعت مختلف المواقع الرياضية الإنجليزية إلى الحديث عن احتمالية حدوث الصفقة.

وحسب ما كشفته ذات المصادر، فإن “البلوز” على بعد خطوة فقط من حسم صفقة “بن رحمة”، لكن سيتعين عليه الانتظار إلى غاية نهاية “الشامبيونشيب”، حتى لا يتم التأثير على النجم الجزائري.

فاللاعب الجزائري هو النجم الأول لـ “برينتفورد”، ويتألق من مباراة لآخرى ويحلم بقيادة فريقه للصعود إلى “البريميرليغ”.