الإنجليز يُقللون من شأن محرز!

وكشفت جريدة “الصن” البريطانية عن تواجد الدولي الجزائري في المركز الخامس، والمصري في مركز الوصافة، لأكثر اللاعبين المنفوخين للبريمير ليغ.

وصوت قُراء “الصن” على الفرنسي بول بوغبا كأول الأسماء المُقيمة أكثر من اللازم، بنسبة وصلت لـ22% من الأصوات.

وتحصل محرز على نسبة 6%، في حين أن نجم الفراعنة نال 19% من المُصوتين والذين يبدو بأنهم غير مُقتنعين بمؤهلاته.

.@paulpogba is officially the most-overrated player in the Premier League, according to Sun readers!

Which player do you think should be on the top spot? pic.twitter.com/7XMVkRvCah

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 29, 2019