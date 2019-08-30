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الإنجليز يُقللون من شأن محرز!

الرياضة
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الإنجليز يُقللون من شأن محرز!
بقلم إسماعيل عشاش

صُنف رياض محرز محمد صلاح، في “توب 5″، لأكثر اللاعبين الذين يتحصلون على قيمة أكبر من مُستواهم في الدوري الإنجليزي.

وكشفت جريدة “الصن” البريطانية عن تواجد الدولي الجزائري في المركز الخامس، والمصري في مركز الوصافة، لأكثر اللاعبين المنفوخين للبريمير ليغ.

وصوت قُراء “الصن” على الفرنسي بول بوغبا كأول الأسماء المُقيمة أكثر من اللازم، بنسبة وصلت لـ22% من الأصوات.

وتحصل محرز على نسبة 6%، في حين أن نجم الفراعنة نال 19% من المُصوتين والذين يبدو بأنهم غير مُقتنعين بمؤهلاته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694268

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