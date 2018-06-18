الإنخراط في الأحزاب السياسية ممنوع على المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش

منعت وزارة الدفاع الوطني على المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لمؤسسات الجيش الوطني الشعبي، الإنخراط في الأحزاب أو الجمعيات السياسية.

وذكر المرسوم الرئاسي رقم 18- 145 الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، الصادر أمس الأحد، المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني.

والممضى من قبل رئيس الجمهورية.

حيث جاء به 9 أبواب تناولت الحقوق و الواجبات وشروط التوظيف الخاص بالمنتمين المدنيين لهذا الصنف.

وشدّد المرسوم الرئاسي المستخدمين المدنيين الابتعاد عن الانخراط في الأحزاب السياسية و الجمعيات.

وكذا الابتعاد عن تنظيم الاضرابات أو التحريض عليها والالتزام بقانون وزارة الدفاع المنظم للنشاط النقابي داخل المؤسسات التابعة له.