“الإنستغرام والفايسبوك” للإحتفال بالفوز في الداربي

فضل العديد من لاعبي إتحاد العاصمة التعبيرعن فرحتهم بالفوزعلى الغريم المولودية في مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتهاء الداربي العاصمي.

ونشرلاعب الإتحاد شريفي صورة له على صفحته الشخصية في “الإنستغرام” لحظة الإحتفال بالهدف الأول لبن موسى و كتب:”الحمدالله على الفوز”

وسارالمدافع شافعي على نهج زميله شريفي عندما قام بنشر صورة الإحتفال بحسم الداربي مُرفقا إياها برموز تدل على القوة.

وتُعتبر ظاهرة الإحتفال بالفوز في مواقع التواصل الإجتماعي “موضة” جديدة يعتمدُها اللاعبون للتعبير عن فرحتهم بعد إنتهاء المباريات.

وكان إتحاد العاصمة قد فاز على غريمه مولودية الجزائر أمس بثنائية دون رد بملعب 5 جويلية الأولمبي.