الإنطلاق الرسمي لفعاليات ” شهر التراث “

أعلنت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لفعاليات شهر التراث تحت شعار ” تأمين التراث الثقافي “.

وذلك من قصر الثقافة بالجزائر العاصمة، خلال إفتتاح أشغال دراسية نظمت بهذه المناسبة .

ودعت مرداسي خلال الإفتتاح، على ضرورة تكاثف جهود كافة السلطات الأمنية لحماية الممتلكات الثقافية، من مختلف عمليات السرقة والسطو التي تقترفها مجموعات التهريب.

ويذكر أن الفعاليات الثقافية المندرجة في إطار الاحتفال بشهر التراث، قد هيمنت على المشهد الثقافي الأسبوع المنصرم، الذي عرف كذلك تنظيم أنشطة أخرى تتعلق بالسينما والكتاب.