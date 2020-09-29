الإنطلاق الفعلي في استخراج المعادن الثمينة من تمنراست

أشرف اليوم الثلاثاء، مجموعة من الوزراء، على الانطلاق الفعلي للاستغلال المنجمي للمعادن وعلى رأسها المعادن الثمينة في تمنراست.

وحسب ما أوردته وزارة التكوين، في بيان لها، أشرف كل من وزير المناجم ووزيرة التكوين ووزيرة البيئة والوزير المنتدب المكلف بالموسسات المصغرة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الوطنية بالخارج، على هذا التدشين.

أين أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، بهذه المناسبة، إن هذا النشاط يحتاج إلى يد عاملة مؤهلة، يمكن تكوينها في موسسات التكوين.

كما دعت الوزيرة شباب المنطقة إلى الإقبال على التكوين لاكتساب مهارات وكفاءات، تسمح لهم ممارسة نشاطهم بفعالية وأمان.