الإنطلاق في إنجاز 1026 وحدة سكنية “عدل” المتبقية بمشروع ذراع الريش في عنابة

أعلنت وكالة “عدل” عن الإنطلاق في انجاز 1026 وحدة البيع بالإيجار المتبقية من مشروع 2500 وحدة بذراع الريش في عنابة.

وقالت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره على صفحتها الرسمية في فايسبوك انه تم الإنطلاق في إنجاز 1026 وحدة سكنية عدل المتبقية من مشروع 2500 وحدة سكنية بذراع الريش عنابة.

الانطلاق جاء بعد الإنتهاء من إجراءات فسخ العقد مع الشركة الصينية CGCOC، وإستكمال اجراءات المناقصة الوطنية التي تحصلت عليها الشركة التركية ATLAS.

وياتي الإنطلاق في أشغال هذا المشروع الذي عرف تأخرا في الإنجاز استجابة وتنفيذا لتعليمات المدير العام التي اسداها في زيارة الميدانية التي قادته إلى الوكالة الجهوية عنابة.