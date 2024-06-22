الإنطلاق في إنجاز 350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب عبر الوطن

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت بولاية مستغانم عن الانطلاق في إنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب عبر الوطن.

وقال مراد، الذي كان مرفوقا بوزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش. ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب. خلال وضعه لحجر الأساس لإنجاز أول مركز من هذا النوع ببلدية وادي الخير. أن انجاز هذه المنشآت عبر 34 ولاية جاء “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي ترمي الى تحقيق السيادة الغذائية للجزائر.

وذكر الوزير بأن ولاة الجمهورية يعكفون حاليا على إتمام الإجراءات المتعلقة بانجاز هذه المنشآت التي ستمكن من تعزيز القدرات الوطنية للتخزين وضمان الأمن الغذائي وتقليص الإستيراد.

وبخصوص مركز وادي الخير التي ستنتهي به الأشغال في غضون ستة أشهر ويكون عمليا خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي القادم. قال الوزير أنه يتسع لـ 5 آلاف طن من الحبوب. ويعد أحد المراكز الخمسة بولاية مستغانم وتقع بالقرب من المناطق المنتجة وهي قابلة للتوسع.

وتبلغ تكلفة إنجاز هذه المراكز الخمسة التي اختيرت لها مواقع بوادي الخير وبوقيراط واستيدية وسيدي علي وسيدي بلعطار. ما يفوق 1 مليار و264 مليون دج.

من جهة أخرى، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوفد المرافق له. على تدشين الواجهة البحرية “صلامندر” بعاصمة الولاية والتي تم تهيئتها في ظرف 45 يوما. كما زار حظيرة التسلية والترفيه “موستا لاند” بمدينة مستغانم واستمع لعرض حول النموذج الإستثماري لهذه المؤسسة الولائية.