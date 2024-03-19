الإنطلاق في إنجاز 584 مرفق تربوي.. وزير السكن يشدد على احترام الآجال

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إجتماعا تقنيا خصص للتحضير المسبق للدخول المدرسي 2024-2025. أين أكد على ضرورة إستكمال المشاريع في آجالها.

وعرض المدير العام للتجهيزات العمومية جملة التجهيزات العمومية قيد الإنجاز على المستوى الوطني والمقدرة بـ 1067 تجهيز عمومي قيد الإنجاز. حيث تم تبليغ 269 تجهيز عمومي بعنوان قانون المالية لسنة 2024.كما تم الانطلاق في أشغال انجازها وهذا تنفيذا لتعليمات وزير السكن المسداة خلال مختلف الاجتماعات السابقة. والقاضية بضرورة الانطلاق في أشغال جميع التجهيزات العمومية الموزعة بعنوان سنة 2024 قبل نهاية شهر مارس. وهو ما سيسمح بتسريع وتيرة إنجازها، وبالتالي فإن 584 مرفق تربوي سيتم الانطلاق في إنجازه خلال هذه السنة.

كما تم خلال الاجتماع عرض منصة رقمية مستحدثة جديدة، أنجزت من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. بعنوان “إدارة مشاريع التجهيزات العمومية Numep” من شأنها أن تقدم بطاقة فنية. على كل المشاريع المتواجدة على مستوى مديريات التجهيزات العمومية لـ 58 ولاية. ويمكن تفقد ومتابعة نسبة الإنجاز لكل مشروع مع كل المعلومات المتعلقة به.

من جهته قال وزير السكن طارق بلعريبي، أن القطاع خطى خطوة مهمة في مجال الرقمنة وتأتي هذه المنصة لتدعم المديرية العامة للتجهيزات العمومية في متابعة المشاريع. وحلحلة جميع العراقيل الإدارية والتقنية بطريقة آنية وهو ما يسمح بالتسريع في المشاريع. مؤكدا على ضرورة استكمال المشاريع في آجالها وتسليط كل الاهتمام على الدخول المدرسي المقبل.

وجرى هذا الإجتماع أمس الإثنين بمقر البنك الوطني للإسكان حيث ضم كل من الأمين العام والمفتش العام والمدير العام للتجهيزات العمومية على مستوى الوزارة. وكذا المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، إضافة إلى مدراء التجهيزات العمومية، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات وهران. بالإضافة كذلك إلى عين الدفلى، تيزي وزو، قالمة، البليدة وسطيف.