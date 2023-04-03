الإنطلاق في ترميم أول مسجد بني في الجزائر

إستهلت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي زيارتها إلى ولاية ميلة بالوقوف رفقة الوالي والسلطات المحلية. عند سير تقدم المشاريع القطاعية بالولاية.

كما تم الإعلان عن إنطلاق عمليات جديدة وأخرى عرفت رفع التجميد عنها نهاية سنة 2022. وأهمها الاشراف على انطلاق مشروع ترميم مسجد “سيدي غانم” (أبو مهاجر دينار) واسترجاع خصوصياته المعمارية والدينية. وهو أول مسجد بني في الجزائر سنة (59ه /679م). إذ يعد من المساجد القديمة التي مازالت تنبض برائحة الفتوحات الاسلامية في الجزائر.

كما تم إطلاق الأشغال الاستعجالية على مستوى القطاع المحفوظ للمدينة القديمة لولاية ميلة بعد أن تمت المصادقة على نتائج المخطط الدائم للحفظ والاستصلاح. وكذا إنطلاق إنجاز مشروع حماية المواقع الأثرية لبلدية مشيرة وأولاد خلوف ببوتخماتن بعدما تم الانتهاء من الدراسة.

وزارت وزيرة الثقافة معرض خاص بتاريخ منطقة ميلة القديمة التي عرفت محطات تاريخية هامة. تعود جذورها إلى عصور ما قبل التاريخ، بدليل الشواهد المادية التي مازالت شاخصة لحد الآن.

كما زارت الوزيرة مولوجي الزاوية الرحمانية التي تتميز بنظام معماري خاص يتماشى والدور الحضاري المنوط بها.