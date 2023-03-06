الإنطلاق في زراعة “عباد الشمس” بدءا من مارس الجاري

أعلن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، أنه سيتم بدء من شهر مارس الجاري. الإنطلاق في تجسيد برنامج زراعة “عباد الشمس” على المستوى الوطني. مضيفا أن الهدف من البرنامج هو تقليص فاتورة إستيراد هذا المنتوج. وتحقيق الإكتفاء الذاتي لزيت المائدة.

وأشار بن ساعد، على هامش إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول زراعة ومسار تثمين عباد الشمس بالعاصمة. إلى أنه في إطار دعم زراعة النباتات الزيتية، سيتم بداية من مارس الجاري. الإنطلاق في زراعة نبتة عباد الشمس. كما أن العملية ستتم الى غاية أفريل المقبل.

كما أوضح المسؤول أنّ هذه العملية تدخل في إطار تجسيد برنامج زراعة “عباد الشمس”. المسطر من قبل الوزارة. بهدف تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لزيت المائدة.

كما أضاف بن ساعد أنه تم “تهيئة كل الظروف والمدخلات الفلاحية مع تحديد الولايات والمتعاملين والمتدخلين وتجنيد التقنيين لإنجاح هذه العملية التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأفاد بن ساعد، أنّ لزراعة عباد الشمس “مستقبل واعد في الجزائر، ومن الممكن إنتاجها مرتين في السنة”. مذكّرا أنّ التجارب، التي تم إجرائها في بعض الولايات. أثبتت مردود جيد لزراعة هذه النبتة الزيتية بالعديد من الولايات.

وأكد المسؤول، أنّ الوزارة “ستدعم كل البرامج والمشاريع المختصة في زراعة النباتات الزيتية بالمرافقة الميدانية ومعالجة كل العوائق. بالإضافة لتسخيرها لكل الظروف والوسائل لإنجاحها”.

من جهته أفاد الأمين العام للمجلس المهني الوطني المشترك لشعبة الحبوب، عبد الغاني بن علي. أنه يسمح بالتعرف على كيفية تنمية وتنشيط زراعة عباد الشمس بالجزائر. مؤكدًا أنّ “الفلاحين على استعداد تام للانخراط في الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث هذه الزراعة بتقنيات جديدة وحديثة للحصول على مردود أحسن”. مضيفا أن الجزائر لديها كل الظروف المناخية الملائمة لإنجاح زراعة هذه النبتة الزيتية، خاصة بوجود تجربة سابقة وناجحة في هذا المجال”.

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