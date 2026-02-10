الإنطلاق في عمليات زراعة القلب بالجزائر هذه السنة

قال محمد صالحي، الأمين العام لوزارة الصحة، إنه تم وضع برنامج وطني ثري ستشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء. من أجل تطوير نشاط زراعة الأعضاء والأنسجة وتحقيق الأهداف المرجوة. حيث سيعاد بعث نشاط زراعة الكبد وسينطلق بداية من هذه السنة نشاط زرع القلب.

وأضاف صالحي ممثلا لوزير الصحة، خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ “زراعة الأعضاء بشرية في الحزائر: “الأبعاد الشرعية والقانونية والطبية”. أن مجال زراعة الأعضاء من النشاطات المهمة التي يسعى القطاع لتطويرها. لما لها من أهمية لتحسين حياة المرضى والتقليل من تكاليف العلاج في الخارج.

وأوضح المتحدث، أنه قد تم تسجيل 1600 عملية زرع كلى أجريت إلى يومنا هذا، وهو رقم بعيد عن الأهداف المرجوة لتلبية إحتياجات مرضى الفشل الكلوي ويخضعون لغسيل الكلى. أما المجالات الاخرى لزراعة الأعضاء، فأول عملية النخاع العظمي سنة 1998، وزراعة الكبد سنة 2003. مضيفا أن زراعة الكلى تتم على مستوى عدة مستشفيات منها باتنة، مصطفى باشا، باب الواد، بني منسوس، عنابة، وهران، قسنطينة.

أما زراعة القرنية تجرى على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، وزراعة الكبد تجرى بمركز بيار ماري كوري، أما النخاع العظمي فتجرى العملية أيضا على مستوى بيار ماري كوري. حيث تم وضع برنامج لتوسيع النشاط لانطلاقه بكل من المركزين الاستشفائيين الجامعيين وهران وتيزي وزو.- يضيف المتحدث-

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور