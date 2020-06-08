الإيرادات الجمركية ترتفع بأكثر من 270 مليار دج خلال الثلاثي الأول لسنة 2020

سجلت الإيرادات الجمركية الوطنية ارتفاع بأزيد من 270 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

أفادت، اليوم الاثنين، المديرية العامة للجمارك أن الإيرادات الجمركية بلغت 270.35 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من عام 2020.

مقابل 267.33 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة طفيفة قدرت بـ 1 ، 13 بالمائة.

وحسب الجمارك فإن الإيرادات الجمركية المحصل عليها ساهمت في تزويد خرينة الدولة بـ 227.62 مليار دينار، مقابل 229.17 مليار دينار سجلت في نفس الفترة من عام الماضي.

وبلغت الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة 84.2 بالمائة من إجمالي التحصيلات الجمركية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

في حين بلغت حصة الإيرادات المخصصة لصندوق الضمان والتضامن للسلطات المحلية 21.66 مليار دينار مقابل نحو 23.25 مليار دينار سجلت سابقا، اي بغنخفاض قدر بـ 6.82 بالمائة.

وحسب ذات المصدر فإن عائدات صندوق التقاعد الوطني بلغت 19.25 مليار دج، مقابل حوالي 13.22 مليار دينار سجلت سابقا اي بارتفاع قدرت نسبته 45.68 بالمائة.