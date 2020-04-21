الإيرادات الجمركية ترتفع بـ 8 بالمائة منذ بداية سنة 2020

إرتفعت الإيرادات الجمركية بنسبة 8 بالمائة، حيث بلغت ما قيمته 172.42 مليار دينار خلال شهري جانفي وفيفري لسنة 2020.

وكانت قد سجلت الإيرادات الجمركية 159.78 مليار دينار سنة 2019 حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية .

وساهمت هذه المبالغ التي حصلتها مصالح الجمارك في ميزانية الدولة بقيمة 146.09 مليار دينار بزيادة 7.17 بالمائة مقارنة بسنة2019.

ومثلت الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة 73.84 بالمئة من جملة التحصيلات الجمركية خلال جانفي وفيفري من 2020

و بلغت حصة الإيرادات الممنوحة لصندوق الضمان والتضامن التابع للسلطات المحلية 71.13 مليار دينار مقابل 14.21مليار دينار.

أما الإيرادات التي خصصت للصندوق الوطني للتقاعد بلغت 11.35 مليار دينار مقابل قرابة 8.8مليار دينار.

بينما تراجعت الإيرادات المخصصة للبلديات بـ 14.06 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2019، حيث بلغت 143.18مليون دينار.

وتفيد الجمارك بأن المصادر الأساسية لهذه الإيرادات هي الميناء الجاف للجزائر العاصمة الذي يتصدر القائمة من 83 مصدر للإيرادات الجمركية ويغطي هذا المصدر لوحده 15.46بالمئة .

و بلغت عائدات الجمارك الجزائرية خلال سنة 2019 ما يعادل 1.097.86 مليار دج أي بزيادة بلغت 7 بالمائة.

وسمحت هذه الإيرادات بدعم ميزانية الدولة بـقيمة مالية قدرت 947.05 مليار دينار ،و صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ب93.2 مليار دينار .