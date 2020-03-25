الإيرادات الجمركية للجزائر بلغت أكثر من 69 مليار دينار خلال جانفي 2020

كشفت المديرية العامة للجمارك على أن الإيرادات الجمركية بلغت ما قيمته 69.54 مليار دينار خلال شهر جانفي من السنة الجارية.

وأفادت الجمارك، اليوم الأربعاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإيرادات الجمركية للجزائر بلغت ما قيمته 69.54 مليار دينار خلال شهر جانفي 2020، مقابل 66.81 مليار دينار في نفس الشهر من سنة 2019، أي بإرتفاع بلغت نسبته 4.09 بالمائة.

وأضافت الجمارك أن المبالغ التي حصلتها الجمارك ساهمت في رفع ميزانية الدولة لتصل قيمتها 59.33 مليار دينار مقابل 56.74 مليار دينار تقريبا.

ووفقا لذات المصالح مثلت الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة 85.32 بالمائة من جملة التحصيلات الجمركية خلال الشهر الأول من سنة 2020.

وأوضحت احصاءيات الجمارك أن حصة الإيرادات الممنوحة لصندوق الضمان والتضامن التابع للسلطات المحلية بلغت 5،63 مليار دينار مقابل 6،08 مليار دينار، بانخفاض قدره 7،48بالمائة.