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الرياضة

الإيراني مرتضى مهرزاد يخطف الأنظار كأطول لاعب في الألعاب البارالمبية

بقلم يونس رزيق
الإيراني مرتضى مهرزاد يخطف الأنظار كأطول لاعب في الألعاب البارالمبية
مرتضى مهزراد أطول لاعب في منافسة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020
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خطف لاعب المنتخب الإيراني لكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة مصطفى مهزراد الأنظار في حفل إفتتاح الألعاب البارالمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو بإعتباره أطول لاعب في البطولة بـ 2.46 متر.

ولدى دخول القافلة الرياضية الايرانية الى قاعة افتتاح الالعاب الاولمبية للمعاقين اليوم، كتبت اللجنة الدولية في حسابها على موقع انستغرام : “تحية الى مرتضى مهرزاد؛ بين ازدحام الناس، انت تجذب الانتباه ونحن نحب ذلك!”.

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