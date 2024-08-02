الإيطالية أنجيلا كاريني تعتذر للجزائرية إيمان خليف

قدمت الملاكمة الإيطالية، أنجيلا كاريني، اعتذارها للبطلة الجزائري إيمان خليف بعد تصريحها الأخير في حقها وبعد انسحابها من ملاكمتها خلال 46 ثانية.

وقالت الملاكمة الإيطالية، لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية التي نشرتها اليوم الجمعة “جميع هذا الجدل الكبير يجعلنا حزينة و متأسفة لمنافستي أيضا، إذا قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تستطيع القتال بشكل عادي، لهذا أستطيع القول أني أحترم هذا القرار”.

كما أبدت أنجيلا كاريني تأسفها الكبير لعدم مصافحتها للبطلة الجزائري إيمان خليف، حيث قالت “لم يكن هذا الأمر الذي كنت أنوي القيام به، بصراحة، أريد أن أعتذر لها وللجميع”.

وختمت كاريني “لقد كنت غاضبة لأن مشاركتي في دورة الألعاب الأولمبية تحولت إلى دخان”.