الإيطاليون في حيرة بسبب تصريح بلماضي!

صنع جمال بلماضي، الحدث لدى الإيطاليين بتصريحه المُتعلق بطريقة العمل الهاوية التي يعتمد عليها مُدرب ناد كبير ينشط فيه أحد لاعبيه.

وإعتبرت وسائل الإعلام في بلاد البيتزا، بأن الرجل الأول في الخضر، كان يقصد وبنسبة كبيرة مُدرب ميلان المُقال، ماركو جيامباولو.

وأشار موقع “غول” في طبعته الإيطالية، بأن الإسمين الجزائريين الوحيدين اللذين ينشطان مع فريق كبير، هما بن ناصر ورياض محرز.

وإعتبروا بأن التشكيك في مُدرب السيتي، بيب غوارديولا، ضرب من الخيال، خاصة وأن بلماضي مدحه بالطول والعرض.

ليخرجوا في نهاية المطاف بقناعة بأن مُواطنهم هو المعني بالأمر، مُعتبرين بأن ذلك يُفسر الكثير مما يعانيه الروسونيري هذا الموسم.

يُشار بأن الطاقم الإداري للفريق اللومباردي، تخلي عن جمبياولو، وعين بدلا عنه ستيفانو بيولي لإعادة الروح لـ”الديافولو”.