“الإيطاليون” منبهرون بأداء “بن ناصر”

الرياضة
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“الإيطاليون” منبهرون بأداء “بن ناصر”
بقلم أمير بهلول

أبدى مختلف النقاد في إيطاليا إعجابهم الكبير بأداء النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في الفترة الأخيرة مع “ميلان”.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن “بن ناصر” أخذ زمام الأمور في “ميلان” وهو محرك الفريق وأرقامه تؤكد ذلك.

كما أن الأداء الذي قدمه في مباراة أمس الثلاثاء أمام “تورينو”، جعل الجميع يشيد بخدماته وبكل من “مالديني” و”بوبان” اللذان أصرا على جلبه للفريق.

في نفس السياق، جماهير “ميلان” هي الأخرى معجبة بأداء “بن ناصر” وعبروا عن ذلك في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان: “لا أحد يمكنه إيقاف الجزائري”.


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