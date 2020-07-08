الإيطاليون مُنبهرون في بن ناصر ويُكافئونه بهذه الجائزة

أبهر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الإيطاليين بالمُستوى الكبير الذي قدمه، خلال مواجهة ميلان واليوفي، يوم أمس الثلاثاء.

وأختير متوسط الميدان، كأفضل لاعب في المُباراة من طرف جريدة “كورييري دي لاسييرا”، رفقة زميله ريبيتش، بعلامة وصلت لـ7/10.

وأشاد الإعلام في بلاد البيتزا، بصاحب القدم اليُسرى، وحرارته فوق الميدان، وإلتزامه التكتيكي الذي يجعل منه لاعبا لا يُمكن الإستغناء عنه.

يُذكر بأن خريج مدرسة آرل آفينيون، قدم 90 دقيقة من أعلى مُستوى خلال “ريمونتادا” الشياطين الحمر أمام السيدة العجوز.