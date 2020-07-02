الإيطاليون يؤكدون.. “بن ناصر بحاجة لبعض الراحة” !

الرياضة
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الإيطاليون يؤكدون.. “بن ناصر بحاجة لبعض الراحة” !
بقلم أمير بهلول

أكد مختلف النقاد في إيطاليا، أن النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” بحاجة لأخذ قسط من الراحة مع “ميلان”.

وفي تقرير نشره موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإنه ليس سهلا على “بن ناصر”، أن يلعب بنفس الريتم والنسق في كل المباريات خاصة بعد التوقف بسبب جائحة “كورونا”.

كما جاء أيضا في ذات التقرير، أن “بن ناصر” هو اللاعب الأكثر ركضا في المباريات مع فريقه ومع لعب مباراة كل 3 أيام من شأنه أن يقلل من قدراته البدنية.

يذكر أن “بن ناصر” شارك أمس كأساسي مع “ميلان” أمام “سبال” وتم استبداله في الدقيقة الـ 70 من طرف المدرب “بيولي”.


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