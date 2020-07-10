الإيطاليون يؤكدون: “بن ناصر مثال لكل لاعب في ميلان” !

أشاد الصحفي الإيطالي “باتشيني” بالنجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، مؤكدا أن هذا الأخير هو محرك فريقه “ميلان”.

وقال “باتشيني” في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول”: “بن ناصر يمتاز بإمكانيات كبيرة، يحمي كرته بطريقة جيدة ولكن في البعض المرات لا يمرر في الوقت المناسب”.

وأضاف: “يتجاوز خصومه بسهولة كبيرة وهذا أمر رائع بالنسبة للاعب خط وسط مثل بن ناصر، فهو الذي يتحكم في ريتم فريقه”.

وتابع: “بن ناصر يفوز بالعديد من الكرات والصراعات الثنائية، لقد تطور كثيرا”.

في حين ختم كلامه: “بن ناصر مثال لكل لاعبي فريقه، فهو يقاتل على كل كرة ويلعب بروح كبيرة سيكون قائدا في خط الوسط بالرغم من قصر قامته”.