الإيطاليون يكشفون ما تغير في أوناس هذا الموسم

تحصل الدولي الجزائري، آدم أوناس، على إشادة مُنقطعة النظير، من الإعلام الإيطالي، وذلك بعد دخوله المميز خلال الجولة الماضية من الكالتشيو، والتي فاز فيها ناديه نابولي على حساب العملاق يوفنتوس، بهدفين مُقابل واحد، ومُساهمته الفعالة في قلب أبناء الجنوب للطاولة على السيدة العجوز، التي كانت متفوقة قبل تواجده على أرضية الميدان بإصابة دون رد.

وتحدث الإعلامي الإيطالي، أومبيرتو تشياريليو لـ”كنال 21″ المحلية قائلا بخصوص صاحب القدم اليُسرى :”آدم لم يعد ذلك اللاعب ضعيف البنية، الذي لا يمتلك الخبرة اللازمة في المُستوى العالي، ولم يكن قادرا على مُجاراة نسق السيري أ”.

وواصل :”الأمور تغيرت منذ الموسم الماضي، وتجربته مع كروتوني، حيث تمكن من إظهار قدراته الكبيرة، والمدرب سيرسي كوسمي، كان قد لفت الأنظار وأكد بأنه يمتلك مؤهلات اللاعبين الكبار، وهو ما يقوم بإظهاره حاليا مع نابولي”.

وختم :”لوتشيانو سباليتي، فهم سريعا الوضع، وعرف كيفية إستغلال أوناس، والذي سيكون لاعبا مهما في الفريق خلال هذا الموسم بكل تأكيد”.