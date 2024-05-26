الإيطالي بونوتشي يعتزل ميادين كرة القدم

قرّر النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لاعب نادي فنر بخشة التركي، وضع حد نهائي لمشواره الاحترافي كلاعب كرة قدم.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن بونتوتشي، سيخوض اليوم الأحد، آخر مباراة في مشواره، بمناسبة اللقاء الذي سيجمع ناديه فنر بخشة، بنادي اسطنبول سبور.

ويعد المدافع الإيطالي، من أبرز نجوم فريق جوفنتوس الإيطالي، في السنوات الماضي، حيث كانت له مساهمة كبيرة في تتويج اليوفي، بعدة ألقاب.

يذكر أن ليوناردو بونوتشي (37 عاما)، توّج بالعديد من الألقاب في مشواره، أين نال 8 ألقاب بطولة مع جوفنتوس، وكأس ايطاليا، كما توّج بلقب بطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإيطالي.