الإيطالي روبيرتو مانشيني مدربا جديدا ليوسف عطال

تعرف المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الخميس، على هوية مدربه الجديد، في ناديه السد القطري.

وأعلنت إدارة نادي السد، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، عن تعاقدها رسميا مع المدرب الإيطالي، روبيرتو مانشيني.

كما أوضح ذات المصدر، بأن المدرب الإيطالي، أمضى على عقد يربطه بالفريق لموسمين ونصف، خلفا للاسباني فيليكس سانشيز.

وسيكون يوسف عطال، خلال الفترة المقبلة، أمام تحد جديد، من أجل كسب ثقة مدربه الجديد روبيرتو مانشيني، للمحافظة على مكانته في تشكيلة ناديه السد القطري.