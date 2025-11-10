الإيطالي غيدو ناني يعزّز الطاقم الفني للخضر

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، انضمام مدرب الحراس الإيطالي، غيدو ناني، إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

ويعَدُّ غيدو ناني، من أبرز مدربي الحراس الإيطاليين، إذ عمل مع أندية كبرى في صورة روما ولاتسيو، كما خاض تجربة مع النصر السعودي.

وكان الايطالي ناني قد أكد استعداده لتقديم الخبرة التي يمتلكها للمنتخب الوطني الذي تنتظره تحديات كبيرة في منافسة كأس امم افريقيا و مسابقة كأس العالم القادمة، بعدما سبق الفاف في نشر المعلومة عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”.

وسيباشر غيدو ناني، مهامه رسميا على هامش التربص الذي يجريه “الخضر” بمدينة جدة، والذي ستتخلله وديتان أمام زيمبابوي والسعوديـة تحضيرا لكأس أمم إفريقيا 2025.