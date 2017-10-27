الإيطالي فابرو في تيزي وزو للإجتماع مع إدارة الشبيبة

كشف رئيس شبيبة القبائل صادمي، عن حضور المدرب فابرو، اليوم بتيزي وزو، ممثلا للشركة الايطالية، على أمل إنهاء ترتيبات الشراكة.

قال صادمي في تصريح إذاعي: “اليوم سيحضر المدرب فابرو، المباراة أمام إتحاد بسكرة، بصفته المستشار الرياضي لشركة “كافالو” الإيطالية”.

وأضاف: “سنستغل الفرصة للحديث حول الإتفاقية المزمع عقدها مع الشركاء الإيطاليين، وأتمنى أن يحمل فابرو الجديد معه”.

وتابع صادمي: “انتظر رد الإيطاليين بخصوص المنحة المالية التي طلبناها لمساعدة الفريق حاليا قبل ترسيم الشراكة”.

في الأخير شدد رئيس شبيبة القبائل، على ضرورة إلتفاف أبناء الشبيبة حول الفريق والمساعدة في إعادة النادي إلى مستواه الحقيقي.