الإيفواري دومبيا عرفات جديد “السياربي”

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، عن صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر بوسط الميدان الايفواري دومبيا عرفات.

ولم تكشف إدارة “السياربي” عن مدة العقد الذي يربطها باللاعب الايفواري، دومبيا، صاحب الـ 19 ربيعا.

ويعد دومبيا عرفات، القادم من سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري الايفواري. احد اللاعبين الموهوبين في ساحل العاج، وهو الذي مثل منتخب بلاده في فئتي أقل من 19 سنة و23 سنة.

وارتفع بذلك، عدد الوافدين الجدد على تشكيلة “أبناء لعقيبة” إلى 5 أسماء. وإلى جانب دومبيا، ضم الشباب كل من دعيبش من ترجي مستغانم والكاميروني جاك مبي (النجم الساحلي التونسي) والحارس شعال (النجمة السعودي) وهادي شعيبي، القادم من روايال فرانك بوين، الناشط في الدرجة الثانية البلجيكية.