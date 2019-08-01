الإيفواري نيكولاس بيبي يحطم الرقم القياسي لمحرز !

حطّم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي الرقم القياسي كأغلى لاعب إفريقي في الدوري الإنجليزي، محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة اللاعب الجزائري رياض محرز.

وإنتقل اللاعب السابق لفريق ليل الفرنسي إلى نادي آرسنال الإنجليزي في صفقة قدرت بـ 72 مليون جنيه إسترليني، في حين إنتقل رياض محرز إلى فريق مانشستر سيتي قادما من نادي ليستر سيتي بـ 60 مليون جنيه إسترليني.

قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

نيكولاس بيبي 72 مليون جنيه إسترليني

رياض محرز 60 مليون جنيه إسترليني

بيار إمريك أوباميانغ 56.1 مليون جنيه إسترليني

نابي كيتا 52.75 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح 36.9 مليون جنيه إسترليني