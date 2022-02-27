الإيقاع بأفراد شبكة متلبسين بالتحضير لرحلة حرڨة بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك بوهران من تفكيك جمعية أشرار متورطة في الإعداد لرحلات إبحار سري إلى الضفة الأخرى.

وتم توقيف خلال هذه العملية، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و39 سنة.

كم تمت العملية بوهران، بعد معلومات تفيد بإقدام أفراد الشبكة على تنظيم رحلة حرڨة انطلاقا من إحدى شواطئ عين الترك.

لتباشر ذات العناصر تحرياتها الموسعة، حيث وبعد عمليات مراقبة َترصد تم وضع خطة محكمة التنفيذ. أسفرت عن الإيقاع بهم متلبسين على متن قارب نصف صلب.

القارب من الحجم الكبير بطول 7 أمتار مزود بمحرك من نوع YAMAHA بقوة 200 حصان.

كما تم حجز 9 شماريخ، وسلاح ابيض محظور من الحجم الكبير، جهاز GPS وهواتف نقالة.

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الشلف: الدرك يوقف 15 حراقا بشاطئ تيغزة في بني حواء

كما تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس في ولاية الشلف، من توقيف 15 حراقا من بينهم 7 من مدبري ومنظمي الرحلات. وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 52 سنة. بينهم 7 من مديري ومنظمي رحلات الحرقة نحو الضفة الإسبانية. مشيرا إلى أن الحراقة الموقوفين ينحدرون من ولايات الشلف، تيبازة، وهران، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى ولايتي ميلة و قسنطينة. كما تمكنت ذات المصالح، من حجز قارب نزهة سريع و 4 سيارات سياحية. إلى جانب مركبة نقل وجر وعربة مخصصة. وقارب صيد وبوصلة فضلا عن عقود توقيف خاصة بالقوارب و فواتير وأمتعة خاصة. وبعد إخضاعهم للفحص الطبي وإنجاز ملفاتهم القضائية. تم إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

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