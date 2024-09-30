الإيقاع بالرأس المدبّر لرحلات الإبحار السري بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري. تم خلالها توقيف 5 أشخاص من بينهم الرأس المدبّر لتنظيم هذه الرحلات.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بتنظيم رحلات حرڨة إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. حيث وبعد تكتيف التحريات وترصد نشاطهم الإجرامي تم تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية تم مداهمة المكان. أين أسفرت العملية عن توقيفهم وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 104 مليون سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص.