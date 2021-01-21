الإيقاع بالمتورطين في تحطيم سيارة بالسيوف في وهران

أوقعت عناصر من الفرقة الجنائية، التابعة للمصلحة الشرطة القضائية بأمن وهران بعصابة إجرامية متكونة من 3 مسبوقين قضائيا.

تتراوح اعمارهم ما بين 19 و 39 سنة كانوا محل بحث بعد تورطهم في تحطيم سيارة والتهديد بالسلاح الأبيض.

وهي العملية التي تم تنفيذها بعد تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

أين يقوم فيها المتهمون في قضية الحال بتحطيم سيارة لأحد الأشخاص، كانت مركونة بمقر سكنه بحي شوبو باستعمال سيوف.

وبعد ايداع الضحية شكوى ضد جماعة الأشرار المعروفين بالاتجار بالمشروبات الكحولية، تمكنت عناصر الامن من الإطاحة بهم بعين تموشنت.

وذلك بعد استصدار إذن تمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران نحو الولاية.