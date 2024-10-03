الإيقاع بتاجري مخدرات بحوزتهم مهلوسات و10 غرامات كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 17 من الإيقاع بمتورطين في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة ضمن شبكة إجرامية. وتم حجز 805 أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. و26 كيسا بلاستيكيا بوزن 10 غرامات من الكوكايين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المتهمين في قضية الحال بالمتاجرة وتخزين هذه السموم بمساكنهم.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم وضع خطة محكمة. أسفرت عن الإيقاع بهم وحجز كمية من المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 108500 دج.