الإيقاع بتجار مخدرات صلبة ومهلوسات بسيدي الشحمي في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي بوهران. من الإيقاع باربعة تجار أقراص مهلوسة ومخدرات صلبة.

وهي العملية التي تمت بناءً على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي. تفيد بنقل وترويج مؤثرات عقلية على متن سيارة سياحية.

على إثر ذلك تم التحري عن المعلومة ووضع خطة محكمة، أفضت إلى الإيقاع بالسيارة وراكبيها بأحد أحياء بلدية سيدي الشحمي. حيث وأثناء تفتيش السيارة تم العثور على 758 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع. وكمية من مخدّر الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي قدره 19 مليون سنتيم وأسلحة بيضاء.

الموقوفون الـ 4 تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة حول جنحة حيازة أقراص مهلوسة لغرض المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء.

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