الإيقاع بجماعتين مسلحتين تورطتا في حرب عصابات بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالأشخاص والممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الاطاحة بجمعية أشرار.

أين تورط أفرادها في قضايا تكوين عصابة الأحياء، التجمهر المسلح، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، المشاجرة في الطريق العام والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة والتحطيم العمدي لملك الدولة.

وأسفرت العملية عن توقيف 7 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 19 و30 سنة مسبوقين قضائيا شكلوا عصابتين للأحياء، وقد تمكنت ذات العناصر خلال مشاجرة بين العصابتين من إلقاء القبض على عناصرها الذين أبدوا مقاومة لقوات الشرطة فيما تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.