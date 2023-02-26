الإيقاع بشبكة أفارقة مختصة في النصب وتزوير العملات النقدية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس في وهران، من الاطاحة بشبكة اجرامية دولية منظمة تمتهن النصب والاحتيال وتزوير العملات النقدية الوطنية والأجنبية.

الشبكة الإجرامية التي تنشط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كانت تستدرج ضحاياها عن طريق ايهامهم بالحصول على مبالغ معتبرة من مختلف العملات.

وقد أسفرت التحريات الواسعة التي نفذها أفراد الفرقة عن توقيف 4 أشخاص من جنسيات نيجيرية ومالية وحجز 35 رزمة من قصاصات على شكل أوراق نقدية، مستحضرات تستعمل في النصب والاحتيال و8 هواتف نقالة.