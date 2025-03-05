الإيقاع بشبكة أنشأت مدرسة تكوين وهمية في طب التجميل بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم بأمن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس بالآداب العامة. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر. وإنشاء مركز لتقديم دورات تكوينية مشبوهة في طب التجميل مع الترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أسفرت عملية الإيقاع عن توقيف 03 أشخاص وحجز معدات طبية ومواد صيدلانية ومستحضرات منتهية الصلاحية. وهي العملية التي تمت إستغلالا لمعلومات واردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. تفيد بوجود صفحات إلكترونية تروج لدورات تكوينية مشبوهة في طب التجميل.

وبعد عمل استعلاماتي تمكن عناصر الفرقة من تحديد الشقة التي كانت تتخذ كمركز لتلقي هذه الدورات بوسط المدينة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم وضع خطة محكمة مدروسة ومداهمة المكان اسفرت عن توقيف 3 متورطين في حالة تلبس وحجز معدات طبية ومواد شبه صيدلانية خطيرة منتهية الصلاحية.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين موضوعه تهريب مواد صيدلانية على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية في إطار شبكة إجرامية منظمة، النصب والاحتيال. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية باستعمال وسائل التكنولوجيا والاتصال والممارسة غير الشرعية لمهنة منظمة قانونا. مع تعريض حياة الغير للخطر قدموا بموجبه أمام العدالة.

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