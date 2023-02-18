الإيقاع بشبكة إجرامية تستدرج الضحايا عبر الفايسبوك بطريقة ثلاثية

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد من تفكيك شبكة إجرامية من 5 أشخاص بالعقد الثاني من العمر، تنشط بوهران. ومختصة في النصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة وبأرقام هواتف غير مسجلة. وكذا استعمال حسابات بنكية رقمية ممنوعة في الجزائر. كما تعتمد في نشاطها على استدراج ضحاياها من خلال نشر صور وإعلانات لبيع هواتف ذكية من نوع أيفون بأثمان جد متدنية.

كما أشار بيان الدرك الوطني، إلى أن عملية الاحتيال، تتم باستعمال الطريقة الثلاثية. بحيث يتم التفاوض مع الضحية من طرف أحد عناصر الشبكة. في حين يقوم عنصر آخر بالتفاوض مع أصحاب صفحات تعبئة رصيد الحسابات البنكية الرقمية “بايسيرا” “paysera” و”الوايز” “WISE” و”البايبال” “PAYPAL”. من أجل تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة. وبعد نجاح عملية التفاوض مع الضحية يتم إرسال رقم الحساب البريدي الجاري الخاص بصاحب صفحة تعبئة الحسابات البنكية. ليقوم هذا الأخير بتحويل مبلغ بالعملة الصعبة على حسب المبلغ المودع إليه في الحسابات البنكية الرقمية الخاصة بالشبكة الإجرامية.

وأسفرت عملية التفتيش لمساكن المشتبه فيهم، تعن حجز سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي قدره 2586500 دج. وجهاز حاسوب، 8 هواتف نقالة، بطاقتين مغناطيسيتين لحساب PAYSERA وكاميرا.