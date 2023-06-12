الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالإكستازي بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 16 بوهران في عمليتين من الإيقاع بجماعة أشرار. متكونة من 4 أشخاص مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة من نوع إكستازي.

العملية الأولى أسفرت عن توقيف 4 أشخاص من بينهم فتاتين تتراوح أعمارهم مابين 20 و33 سنة. حيث وبعد استغلال معلومات تفيد بتحركات المشتبه فيهم على متن سيارة من نوع إيبيزا. تمكنت ذات العناصر بعد ترصد لتحركاتهم من وضع حد لهم أين تم ضبط بحوزتهم 382 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

فيما أسفرت العملية الثانية عن الإيقاع بشخص كان محل بحث طبقا لأمر بالقبض. و3 أحكام قضائية يبلغ من العمر 41 سنة.