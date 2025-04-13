الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية لتزوير العملة الوطنية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص من بينهم إمراتين. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي مزور من النقود الورقية قدره 58 مليون سنتيم ومعدات تستخدم في عملية التزوير.

العملية التي تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام أفراد الشبكة باتخاذ مسكن لممارسة نشاطهم المشبوه بتزوير النقود الورقية وطرحها للتداول. وبعد تتبع وترصد نشاطهم الإجرامي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم وضع خطة محكمة تم خلالها الإيقاع بالمتهمين وحجز مبلغ مالي مزور من فئتي 1000و 2000 دج مزور. ومعدات تستعمل في عملية التزوير إلى جانب مركبة كانت تستعمل في عملية تسهيل نشاطهم الإجرامي.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور