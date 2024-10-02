الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات. تم خلالها توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و55 سنة. واسترجاع 4 مركبات مختلفة الأنواع والأحجام.

العملية تمت بعد شكوى تقدم بها ضحيتان تفيد بتعرضهما لسرقة مركبتيهما من قبل أفراد الشبكة بعد استدراجهما والنصب عليهما من طرف أفراد الشبكة.

لتباشر ذات المصالح تحرياتهما الميدانية وبالتنسيق مع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو . أين تم تم تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، تم توقيف 4 أشخاص من أفراد الشبكة. واسترجاع حافلتين من نوع “مرسيدس سبرنتر” وسيارتين نفعيتين تستعملان في عملية الاستدراج وتتبع الضحايا وكذا في عملية إخفاء الأشياء المسروقة.