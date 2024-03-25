الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في صيد المرجان بوهران

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في صيد المرجان داخل البحر بدون ترخيص.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة، ليتم على إثرها تشكيل دورية والتوجه إلى عين المكان بشاطئ لامدراك. أين تم محاصرة مجموعة من الاشخاص على متن قارب يقومون بعملية الصيد.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبتفتيش منزل المشتبه فيهم. تم توقيف أفراد العصابة والبالغ عددهم 12 شخصا ينحدرون من عدة ولايات يبلغون من العمر مابين 34 و50 سنة. فيما نم حجز كمية من المرجان، قارب صيد مزود بمحرك ياماها قوة 25حصان، 3 قارورات اكسجين خاصة بالغوص بالاضافة إلى حجز عتاد كان يستعمل في عمليتي الغوص والصيد وهواتف نقالة.

بعد إستكمال اجراءات التحقيق تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك حول جنحة استخراج المرجان بدون رخصة، جنحة حيازة عتاد حساس بدون رخصة تستغل في الصيد الغير شرعي.