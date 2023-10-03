الإيقاع بشبكة إجرامية وحجز حوالي 5000 قرص “صاروخ” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات. والمواد الصيدلانية ذات المنشأ الأجنبي.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بترويج هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين. حيث َبعد تتبع وترصد لنشاطهم المشبوه. واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش تم توقيف المشتبه بهم الذبن تتراوح اعمارهم مابين 30 و 38 سنة مسبوقين قضائيا.

فيما تم حجز 4978 قرصا من نوع بريغابلين 300ملغ، صفيحة من المخدرات بوزن 100 غرام كيف المعالج. مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 30 مليون سنتيم. ومركبتين تستعملان في نقل هذه السموم.